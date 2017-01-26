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Історія наздогнала Україну та Польщу, - екс-посол

Дипломат шкодує про те, що країнам ще не вдалося створити спільний польсько-український університет
Колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський переконаний, що на даному етапі польсько-українські відносини псує історія, над якою обидві країни спільно не попрацювали до кінця.
Історія наздогнала Україну та Польщу, - екс-посол Фото: dt.ua

Ключковський переконаний, що, не зважаючи на те, що екс-президенти Віктор Ющенко і Лєх Качинський зробили багато жестів примирення, відкривали місця пам'яті, між країнами все одно залишалось багато недопрацьованого і несказаного.

"Тоді було сказано дуже багато, але ми не зміцнили заяви політиків працею вчених. Звичайно, у цій сфері теж є досягнення. Зокрема, є багатотомник документів, який випускає архів СБУ й Інститут національної пам'яті Польщі. Однак, не вистачає системних наукових праць, що стосуються історії XX cтоліття. Їх існує досить багато, але все ж таки залишаються білі плями", - розповів посол в інтерв'ю "Укрінформу".

Дипломат шкодує про те, що країнам ще не вдалося створити спільний польсько-український університет.

"Це праця для наших урядовців, але якби цей університет працював, то одним з напрямів його роботи була б саме історія. Необхідно також передбачити стипендії для молодих вчених, аби вони працювали в архівах. В Україні зараз чудова нагода для цього, оскільки архіви відкриті, а у Польщі йде до завершення робота над документами з комуністичних часів", - запевнив Ключовський.

Екс-посол наголошує, що "для підготовки власних позицій треба мати добре наукове підгрунтя, а у нас підгрунтя ще дуже слабке".

Нагадаємо, у грудні Україна і Польща вирішили сформувати інститут добросусідства, "який буде створювати справжню атмосферу примирення і історичної правди".

24 серпня президенти України та Польщі підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство, підтримку прозахідних прагнень України та історичний діалог.

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26 01 2017 16:58
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