Історія наздогнала Україну та Польщу, - екс-посол
Ключковський переконаний, що, не зважаючи на те, що екс-президенти Віктор Ющенко і Лєх Качинський зробили багато жестів примирення, відкривали місця пам'яті, між країнами все одно залишалось багато недопрацьованого і несказаного.
"Тоді було сказано дуже багато, але ми не зміцнили заяви політиків працею вчених. Звичайно, у цій сфері теж є досягнення. Зокрема, є багатотомник документів, який випускає архів СБУ й Інститут національної пам'яті Польщі. Однак, не вистачає системних наукових праць, що стосуються історії XX cтоліття. Їх існує досить багато, але все ж таки залишаються білі плями", - розповів посол в інтерв'ю "Укрінформу".
Дипломат шкодує про те, що країнам ще не вдалося створити спільний польсько-український університет.
"Це праця для наших урядовців, але якби цей університет працював, то одним з напрямів його роботи була б саме історія. Необхідно також передбачити стипендії для молодих вчених, аби вони працювали в архівах. В Україні зараз чудова нагода для цього, оскільки архіви відкриті, а у Польщі йде до завершення робота над документами з комуністичних часів", - запевнив Ключовський.
Екс-посол наголошує, що "для підготовки власних позицій треба мати добре наукове підгрунтя, а у нас підгрунтя ще дуже слабке".
Нагадаємо, у грудні Україна і Польща вирішили сформувати інститут добросусідства, "який буде створювати справжню атмосферу примирення і історичної правди".
24 серпня президенти України та Польщі підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство, підтримку прозахідних прагнень України та історичний діалог.
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