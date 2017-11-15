Кабмін уперше заклав у держбюджеті гроші на інновації

Уряд вперше закладає в проект бюджету на 2018 рік фінансування Фонду підтримки інновацій – 50 млн гривень

Уряд заклав 50 мільйонів гривень на фінансування підтримки інновацій у проект держбюджету-2018.

"Ми є свідками та творцями початку великої історії успіху України і розуміємо виклики, що стоять перед нами. За 3 роки нам вдалося стабілізувати країну та перейти від кризи до економічного зростання. Ми застосували непрості та жорсткі, але рішучі та необхідні реформи, які дозволяють провести капітальний ремонт країни", - сказав віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє прес-служба МЕРТ.

Валютні резерви зросли до понад 18 млрд доларів у жовтні 2017 році; інфляція зменшилася з 43% в 2015 році до 12,4% у 2016 році; зміцніла банківська система та реструктуризовані зовнішні боргові зобов’язання, індекс промислової продукції зріс на 2,8% у 2016 році, комплексно реформується вкрай корумпований газовий сектор, а зростання ВВП склало 2,3% у 2016 році.

"Ми прагнемо росту ВВП у 5-7%, відтак Україна може та повинна інтегруватися у світовий ланцюг доданої вартості, стати світовим виробничим та логістичним хабом, зосереджуючись на високих технологіях та інноваціях", - наголосив перший віце-прем’єр міністр.

Він додав, що Україна сьогодні перебуває у процесі трансформації виробництв у виробництва з високою доданою вартістю і є одним із світових лідерів у галузі високотехнологічного інжинірингу.

"Нещодавно Уряд створив Раду інноваційних технологій у відповідь на запит бізнесу. Ця рада буде надавати рекомендації уряду щодо українських хай-тек кластерів і еко-системи, переробної промисловості та виробництв з високою доданою вартістю", - зауважив Кубів.

Уряд вперше закладає в проект бюджету на 2018 рік фінансування Фонду підтримки інновацій – 50 млн гривень.

Степан Кубів зауважив, що Кабінет Міністрів України продовжить підтримувати стратегічний розвиток інноваційної діяльності для підтримання конкурентоздатності України за 7 напрямками, серед яких енергетика та агропромисловість, авіа-, судно- та ракетобудування, нанотехніка та робототехніка, медицина та фармацевтика, охорона навколишнього середовища.

"Ми прагнемо створити в Україні замкнену екосистему підтримки інвестицій та інновацій, яка дозволить активно розвивати інновації та технології в Україні для зростання економіки та добробуту громадян", - наголосив Кубів.