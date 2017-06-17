Уряд ініціював конкурс стартапів з призовим фондом в 1,5 мільйона гривень

Кабінет міністрів за підтримки USAID та UKAID ініціював конкурс стартапів Open Data Challenge.

"Держава відкриває дані не лише для підвищення прозорості й боротьби з корупцією, а й для стимулювання розвитку комерційних та громадських проектів на базі відкритих даних, які мають величезні перспективи (наприклад, сьогодні Direct Open Data Market Size EU оцінюється на рівні 60 млрд євро)", - повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Гройсман зазначив, що за рік Україна значно підвищила свої позиції у міжнародних рейтингах відкритості даних, таких як Open Data Barometer (+18 позицій) та Open Data Index (+24 позиції).