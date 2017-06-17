Уряд ініціював конкурс стартапів з призовим фондом в 1,5 мільйона гривень
"Держава відкриває дані не лише для підвищення прозорості й боротьби з корупцією, а й для стимулювання розвитку комерційних та громадських проектів на базі відкритих даних, які мають величезні перспективи (наприклад, сьогодні Direct Open Data Market Size EU оцінюється на рівні 60 млрд євро)", - повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Гройсман зазначив, що за рік Україна значно підвищила свої позиції у міжнародних рейтингах відкритості даних, таких як Open Data Barometer (+18 позицій) та Open Data Index (+24 позиції).
"Саме з цією метою уряд України за підтримки USAID Ukraine та UKAid ініціював конкурс стартапів на базі відкритих даних Open Data Challenge - ідеатони в містах України. Призовий фонд першого циклу – 1,5 млн гривень", - заявив прем’єр.
Нагадаємо, проект Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Transparency International Україна "ProZorro.Продажі" переміг на демо-дні фіналу конкурсу антикорупційних стартапів CitiT4IChallenge в Хайдерабаді (Індія).
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