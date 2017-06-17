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Уряд ініціював конкурс стартапів з призовим фондом в 1,5 мільйона гривень

Кабінет міністрів за підтримки USAID та UKAID ініціював конкурс стартапів Open Data Challenge.
Кабінет міністрів за підтримки USAID та UKAID ініціював конкурс стартапів Open Data Challenge.
Уряд ініціював конкурс стартапів з призовим фондом в 1,5 мільйона гривень Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

"Держава відкриває дані не лише для підвищення прозорості й боротьби з корупцією, а й для стимулювання розвитку комерційних та громадських проектів на базі відкритих даних, які мають величезні перспективи (наприклад, сьогодні Direct Open Data Market Size EU оцінюється на рівні 60 млрд євро)", - повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Гройсман зазначив, що за рік Україна значно підвищила свої позиції у міжнародних рейтингах відкритості даних, таких як Open Data Barometer (+18 позицій) та Open Data Index (+24 позиції).

"Саме з цією метою уряд України за підтримки USAID Ukraine та UKAid ініціював конкурс стартапів на базі відкритих даних Open Data Challenge - ідеатони в містах України. Призовий фонд першого циклу – 1,5 млн гривень", - заявив прем’єр.

Нагадаємо, проект Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Transparency International Україна "ProZorro.Продажі" переміг на демо-дні фіналу конкурсу антикорупційних стартапів CitiT4IChallenge в Хайдерабаді (Індія).

 

 

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17 06 2017 17:58
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