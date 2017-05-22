Кабмін вирішив ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу

Кабінет міністрів України відмовився від планів реорганізувати Державну санітарно-епідеміологічну службу і вирішив її ліквідувати.

Місія США приступила до оцінки потреб для реформи української митниці Фото: прес-служба Кабміну

Функції СЕС будуть передані Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, сказано в постанові уряду №348 від 29 березня, оприлюдненій 22 травня.

Згідно з коментарем до постанови на сайті Кабміну, вказане рішення прийнято на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 8 лютого 2016 року, який скасував рішення уряду про реорганізацію Держсанепідемслужби шляхом її приєднання до Держпродспоживслужби.

Водночас відзначається, що подальше функціонування Держсанепідслужби недоцільне, оскільки на цей час виконання її функцій забезпечують Міністерство охорони здоров'я, Державна служба з питань праці та Держпродспоживслужба.

Тому уряд прийняв рішення про ліквідацію Держсанепідслужби і створення відповідної ліквідаційної комісії.

Нагадаємо, що в 2015 році Міністерство охорони здоров'я пропонувало ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу України. Її приєднали до нової Держслужби з питань безпеки продуктів і захисту споживачів разом з Держветслужбою і Держспоживзахистом.

З 1 січня 2016 року Україна скасувала майже 13 тис радянських ДСТУ, що не відповідають сучасній системі контролю якості.

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