Кабмін збільшив чисельність співробітників десяти міністерств і секретаріату уряду
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 18 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на проект рішення.
Штатну чисельність до 1 травня 2018 року має бути збільшено в Міністерстві аграрної політики і продовольства на 22 людини; Міністерстві енергетики та вугільної промисловості – 63, Міністерстві інфраструктури – 33, Міністерстві культури – 44, Міністерстві освіти і науки – 77, Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - 130, Міністерстві соціальної політики – 88, Міністерстві фінансів – 98, Міністерстві юстиції – 60 і Міністерстві охорони здоров'я – 55, але з 1 січня до 1 липня 2018 – 133.
Крім того, було збільшено чисельність секретаріату Кабінету міністрів на 180 осіб, Національного агентства з питань державної служби – 11 осіб, Національного агентства з питань електронного урядування – 20 осіб.
Таким чином, загалом планується набрати 959 фахівців з реформ.
Цим відомствам доручено припинити заповнення вакантних посад до створення в їх структурі директоратів, а також забезпечити у 2018 році скорочення граничної чисельності працівників на 5%, порівняно з 1 січня 2017 року.
Нагадаємо, Кабмін встановив посадовий оклад керівників директоратів міністерств, які планується створити в межах реформи державного управління.
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