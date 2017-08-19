Кабмін збільшив чисельність співробітників десяти міністерств і секретаріату уряду

Кабінет Міністрів України тимчасово збільшив чисельність співробітників 10 міністерств (на 748 осіб) та секретаріату уряду (на 180 осіб) для набору фахівців із питань реформ.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 18 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на проект рішення.

Штатну чисельність до 1 травня 2018 року має бути збільшено в Міністерстві аграрної політики і продовольства на 22 людини; Міністерстві енергетики та вугільної промисловості – 63, Міністерстві інфраструктури – 33, Міністерстві культури – 44, Міністерстві освіти і науки – 77, Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - 130, Міністерстві соціальної політики – 88, Міністерстві фінансів – 98, Міністерстві юстиції – 60 і Міністерстві охорони здоров'я – 55, але з 1 січня до 1 липня 2018 – 133.

Крім того, було збільшено чисельність секретаріату Кабінету міністрів на 180 осіб, Національного агентства з питань державної служби – 11 осіб, Національного агентства з питань електронного урядування – 20 осіб.

Таким чином, загалом планується набрати 959 фахівців з реформ.

Цим відомствам доручено припинити заповнення вакантних посад до створення в їх структурі директоратів, а також забезпечити у 2018 році скорочення граничної чисельності працівників на 5%, порівняно з 1 січня 2017 року.

Нагадаємо, Кабмін встановив посадовий оклад керівників директоратів міністерств, які планується створити в межах реформи державного управління.