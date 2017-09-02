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Капітан поліції "травить" волонтерів, які розробляють безпілотники для ЗСУ

Правоохоронець зареєстрував кримінальне проваждення за самоуправство та направив на будівництво позапланову перевірку
Начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Голосіївського управління Нацполіціі Києва капітан поліції Юрій Балабей веде боротьбу з волонтерами, які допомагають українським військовослужбовцям на Донбасі.
Капітан поліції "травить" волонтерів, які розробляють безпілотники для ЗСУ Фото: соцмережі

Балабей незаконно зупинив будівництво складу для волонтерського проекту "Укрспецсістемс", що займається створенням безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України.

"Важливий факт. Всі документи на будівництво, включаючи "містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки", а також "декларація на початок виконання будівельних робіт" - були отримані без єдиного хабара. Дехто нам говорив, що так чи інакше з нас візьмуть "умовну оплату", щоб ми не окрилювались таким успіхом. Але ми не вірили і ... не віримо", - написав брат нардепа від Блоку Петра Порошенка Мустафи Найєма, учасник АТО Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook.

Рік тому волонтери придбали нежиле приміщення, задекларували його та почали будівельні роботи. За словами Найєма, проблем з документацією не виникало, допоки на справу не звернув увагу Балабей.

Правоохоронець зареєстрував кримінальне проваждення за самоуправство та направив на будівництво позапланову перевірку.

"В результаті Департамент проводить перевірку. За підсумком перевірки видає розпорядження про припинення будівельних робіт на увазі порушення: замовником будівництва нібито затверджено проектну документацію, без проведення обов'язкової експертизи проекту будівництва в частині міцності, надійності та довговічності. Хоча п. 2 ч. 4 статті 31 Закону Украни "Про регулювання містобудівної ДІЯЛЬНОСТІ" прямо вказує, що такого типу споруди і в такій місцевості - експертизу проходити не потрібно", - пише Найєм.

Внаслідок перевірки будівництво зупинили.

Також Найєм зауважив, що Балабей при зарплаті поліцейського придбав дорогі автомобілі марок Toyota Prado і Toyota Camry.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

У свою чергу боєць АТО Мартін Брест в соцмережі написав: "Знайомтеся - Юрій Балабей, капітан поліції. Тієї, типу нової поліції, яка ось прямо-таки вся біла і стежить за законністю. Юрій бореться з волонтерами. Юрій при зарплаті поліцейського володіє Prado і Camry. у Юрія все повинно в житті скластися - він отримає майора, наступну посаду і запрацює на ще одну машину. А шістдесят тисяч справжніх людей так і продовжать жити, бути і воювати в зоні АТО. Але Юрію на них наплювати. Нє, не так . нас * ать Юрію на них, на нас і на всіх інших".

Крім того, Юрій Балабей значиться у люстраційному списку Євромайдана. Саме він був слідчим по справі Остащенка О.А., жорстоко побитого “Беркутом”.


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Нагадаємо, серед інститутів держави та суспільства найбільшу довіру українців мають волонтерські організації.

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09 02 2017 13:20
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