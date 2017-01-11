Каськів повернув Україні майже 7,5 млн грн крадених грошей, - Луценко

Луценко зауважив, що Каськів погодився на екстрадицію, а не добровільно прибув в Україну

Екс-керівник Держагентства з питань залучення інвестиції часів президента Януковича Владислав Каськів вже відшкодував майже 7,5 мільйонів гривень викрадених коштів.

"Він відшкодував, тому що знає, що докази серйозні", - повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, пише "Громадське".

Також він не виключає можливості подачі апеляції на рішення суду щодо Каськіва. Луценко додав, що прокуратура клопотатиме про арешт, "адже застава надто мала".

Крім цього він наголосив, що Каськів погодився на екстрадицію, а не добровільно прибув в Україну.

"Ні про який добровільний приїзд не йдеться, йдеться про добровільну згоду на екстрадицію. Це різні речі", - наголосив Луценко.

Раніше Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владиславу Каськіву.

Сьогодні Юрій Луценко повідомив, що вночі 1 листопада з Панами в Україну екстрадували колишнього голову Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва, зазначивши, що це перший випадок екстрадиції екс-чиновника в Україну. Проте, колишній радник Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов стверджує, що Владислав Каськів сам просив владу Панами видати його Україні та прилетів до Києва добровільно.