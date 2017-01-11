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Каськіва екстрадовано в Україну

Це перший випадок екстрадиції екс-чиновника в Україну
Уночі 1 листопада з Панами в Україну екстрадували колишнього голову Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва.
Каськіва екстрадовано в Україну Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Каськіва підозрюють у заволодінні 2012 року у змові з іншими особами коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн.

Його доправлено в Головне слідче управління Генпрокуратури, проводяться слідчі дії.

"Це перший випадок екстрадиції екс-чиновника в Україні. Але не останній", - повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня Каськіва затримали у Панамі.

За даними МВС Владислав Каськів вивів на латвійські рахунки кіпрських компаній близько 255 млн грн.

Раніше, слідчі МВС вилучили один мільйон гривень із сейфа у приміщенні, що належить рідному і двоюрідному братам Каськіва.

18 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Каськіва за розкрадання та інші службові злочини. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.

10 вересня Владислав Каськів попросив поілтичного притулку в Панами.

3 жовтня Каськів вніс заставу і вийшов на свободу.

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01 11 2017 08:55
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