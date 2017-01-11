Каськів сам прилетів до Києва, - Портнов

Колишній радник Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов стверджує, що Владислав Каськів сам просив владу Панами видати його Україні та прилетів до Києва добровільно.

"Генеральна прокуратура повідомила про успішну спецоперацію ГПУ і СБУ щодо Владислава Каськіва, який перебував у Панамі, назвавши це першим випадком екстрадиції і заявивши, що вони попереджали, що ніхто і ніде не сховається", – написав Портнов у Facebook, коментуючи пост генпрокурора Юрія Луценка про екстрадицію Каськіва.

"М'яко кажучи, це дешевий піар, а не спецоперація. Каськів кілька місяців тому письмово попросив у панамської влади своєї добровільної екстрадиції до України, доводив панамському суду, що йому нема чого приховувати, а потім ще й купив авіаквиток за свій рахунок", – заявив він.

"Учора він (Каськів – ред.) вільно переміщувався в аеропорту Амстердама і вночі прилетів до Києва, заздалегідь повідомивши про це українським слідчим. Спецоперація у них. Ох, і чорти", – стверджує Портнов.

Сьогодні Юрій Луценко повідомив, що вночі 1 листопада з Панами в Україну екстрадували колишнього голову Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня Каськіва затримали у Панамі.

За даними МВС Владислав Каськів вивів на латвійські рахунки кіпрських компаній близько 255 млн грн.

Раніше, слідчі МВС вилучили один мільйон гривень із сейфа у приміщенні, що належить рідному і двоюрідному братам Каськіва.

18 серпня Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання на території Республіки Панама Каськіва за розкрадання та інші службові злочини. Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що Каськів був затриманий в Панамі при спробі в'їхати на територію Коста-Ріки.

10 вересня Владислав Каськів попросив поілтичного притулку в Панами.

3 жовтня Каськів вніс заставу і вийшов на свободу.