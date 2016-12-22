Кількість використання бойовиками забороненої зброї зросла на 300%, - Хуг

Минулого тижня представники ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 75%.

Минулого тижня на окупованих територіях нарахували 985 вибухів, які були спричинені використанням танків, артилерії та ракет. Понад те, кількість випадків використання зброї, забороненої Мінськими угодами, зросла на 300%.

"Минулого тижня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 75% збільшення числа порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім тижнем", - заявив перший заступник очільника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, повідомляє прес-центр організації в Twitter.

#OSCE’s Hug: Last week, OSCE monitors recorded 75% increase in number of ceasefire violations compared to previous week #Ukraine — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 грудня 2016 р.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 83 смерті мирних громадян на Донбасі в період з січня по листопад 2016.

Загалом минулої доби відбулося 24 обстріли позицій ЗСУ, бойовики застосовували важку артилерію та міномети на Маріупольському і Донецькому напрямках і грантомети на ділянках, де мало відбутися розведення сил і засобів.