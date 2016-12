Кількість використання бойовиками забороненої зброї зросла на 300%, - Хуг

Минулого тижня на окупованих територіях нарахували 985 вибухів, які були спричинені використанням танків, артилерії та ракет. Понад те, кількість випадків використання зброї, забороненої Мінськими угодами, зросла на 300%.

"Минулого тижня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 75% збільшення числа порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім тижнем", - заявив перший заступник очільника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, повідомляє прес-центр організації в Twitter.

#OSCE’s Hug: Last week, OSCE monitors recorded 75% increase in number of ceasefire violations compared to previous week #Ukraine