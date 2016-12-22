Кількість використання бойовиками забороненої зброї зросла на 300%, - Хуг
Минулого тижня на окупованих територіях нарахували 985 вибухів, які були спричинені використанням танків, артилерії та ракет. Понад те, кількість випадків використання зброї, забороненої Мінськими угодами, зросла на 300%.
"Минулого тижня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 75% збільшення числа порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім тижнем", - заявив перший заступник очільника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, повідомляє прес-центр організації в Twitter.
#OSCE’s Hug: Last week, OSCE monitors recorded 75% increase in number of ceasefire violations compared to previous week #Ukraine— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 грудня 2016 р.
Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 83 смерті мирних громадян на Донбасі в період з січня по листопад 2016.
Загалом минулої доби відбулося 24 обстріли позицій ЗСУ, бойовики застосовували важку артилерію та міномети на Маріупольському і Донецькому напрямках і грантомети на ділянках, де мало відбутися розведення сил і засобів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: