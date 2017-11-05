Клімкін поговорив про Донбас з Трампом і Пенсом Павло Клімкін подякував за незмінну позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, в середу провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Про це повідомляє посольство України в США. "Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, де сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні. У цей день також відбулася зустріч глави українського зовнішньополітичного відомства з віце-президентом США Майклом Пенсом. "Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Павло Клімкін подякував за незмінну позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії", - зауважується в повідомленні. На обох зустрічах був також присутній посол України в США Валерій Чалий. Як повідомлялося, 10 травня у Білому домі також відбулися зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і президентом Дональдом Трампом.

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