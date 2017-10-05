Трамп заявив, що провів дуже хорошу зустріч з Лавровим, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі.

Трамп повідомив, що вони провели "дуже, дуже хорошу зустріч". Після зустрічі з російським міністром американський президент заявив, що "жахливе насильство в Сирії має припинитися", повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на американські ЗМІ, зокрема Bloomberg.

Лавров, своєю чергою, зазначив, що на переговорах, крім сирійського питання, обговорювалося палестино-ізраїльське врегулювання, ситуація в Афганістані і конфлікт на сході України.

"Домовилися з цих питань продовжувати робочі контакти, шукати шляхи зближення позицій всіх зацікавлених сторін", - сказав він.

На думку Лаврова, незважаючи на складнощі у стосунках, Росія і США "повинні спільними зусиллями вирішувати ключові проблеми, які стоять на міжнародному порядку денному".

Голова російського МЗС додав, що питання санкцій на переговорах з Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном не порушувалося.

"Санкції ми не обговорюємо. Це не наша проблема. Це односторонні дії, які були зроблені щодо нас", - заявив Лавров.