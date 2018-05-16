Кличко: Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті необхідне для його належної роботи

За його словами, підвищення вартості проїзду в міському транспорті пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища, ніж вартість квитка

Мер Києва Віталій Кличко переконує, що підвищення вартості проїзду в громадському транспорті необхідне для належної роботи, розвитку та оновлення транспортної інфраструктури столиці.

"Ми змушені підняти ціну на проїзд. Адже транспорт в Києві має належно працювати, бути безпечним та комфортним, вчасно ремонтуватися та оновлюватися", - відзначив мер в коментарі журналістам, повідомляє прес-служба Кличка.

За його словами, підвищення вартості проїзду в міському транспорті пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища, ніж вартість квитка. Водночас, додав Віталій Кличко, сьогодні є необхідність розвитку та оновлення рухомого складу громадського транспорту в Києві. І на все це потрібні значні кошти.

Крім того, підкреслив Віталій Кличко, нині не вистачає водіїв громадського транспорту, оскільки люди не хочуть йти працювати на низьку заробітну плату і змушені шукати роботу за кордоном. Тому, наголосив мер, столична влада повинна підвищити зарплату водіям.

Кличко також відзначив, що для пільгових категорій громадян буде збережений безкоштовний проїзд.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросте до 8 гривень.