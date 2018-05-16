Кличко: Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті необхідне для його належної роботи
"Ми змушені підняти ціну на проїзд. Адже транспорт в Києві має належно працювати, бути безпечним та комфортним, вчасно ремонтуватися та оновлюватися", - відзначив мер в коментарі журналістам, повідомляє прес-служба Кличка.
За його словами, підвищення вартості проїзду в міському транспорті пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища, ніж вартість квитка. Водночас, додав Віталій Кличко, сьогодні є необхідність розвитку та оновлення рухомого складу громадського транспорту в Києві. І на все це потрібні значні кошти.
Крім того, підкреслив Віталій Кличко, нині не вистачає водіїв громадського транспорту, оскільки люди не хочуть йти працювати на низьку заробітну плату і змушені шукати роботу за кордоном. Тому, наголосив мер, столична влада повинна підвищити зарплату водіям.
Кличко також відзначив, що для пільгових категорій громадян буде збережений безкоштовний проїзд.
Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросте до 8 гривень.
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