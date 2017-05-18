Комітет Верховної Ради схвалив програму з надання житла військовослужбовцям, - ІНФОГРАФІКА

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони депутати розглянули можливість впровадження новітніх механізмів забезпечення житлом військовослужбовців та правоохоронців.

Представив проект голова правління Державної іпотечної установи Андрій Камуз, суть проекту за його словами полягає в тому, що тепер військовослужбовці зможуть оформити іпотеку на житло і після 20 років лізингу - отримати його в приватну власність. Замовник - Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ, які будуть надавати локацію і реєстр співробітників, які хочуть використовувати цю програму. Торги і закупівля житла буде проходити через систему "Прозоро", для того щоб був повний контроль за вартості цього житла і для того, щоб зменшити цю вартість в перспективі, повідомляє "Цензор.НЕТ".

Також він додав: "Ця програма не передбачає першого внеску. І наприклад якщо військовослужбовець буде передислоковано, то платежі, які вже оплачені, будуть враховуватися в метрах квадратних і людина не втратить гроші з-за девальвації. Також якщо людина закінчить свою службу або буде мати бажання закрити це питання, то він отримає ті кошти, які були виплачені за вартістю квартири. В перший рік дії цієї програми можна буде забезпечити 8000 учасників і їх сімей".

Сьогодні держава передбачає, що квартири отримають ті військовослужбовці, які стоять у черзі на її отримання. Процес формування цієї черги не дуже прозорий і він не дає ніяких гарантій. Від Міністерства оборони з підтримкою проекту виступив заступник міністра оборони Олег Шевчук:

"Ця проблема існує не тільки для військовослужбовців Міноборони, а для всіх структур сил безпеки і оборони. Ми неодноразово говорили, що потрібно міняти саму суть механізму. Запропонована програма добровільна. Ми вважаємо, що вона буде сверхпопулярной. вона дасть можливість купувати житло діючим працівникам, які прийшли на службу і прекрасно розуміють, що якщо вони зараз входять в цю програму, то через 20 років служби вони мають в соб ності квартиру".

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У Міністерстві внутрішніх справ ініціативу підтримав Державний секретар Олексій Тахтай, після депутати обговорили представлену програму і одностайно підтримали і прийняли рішення направити звернення до Кабінету міністрів з проханням підтримати зазначену програму з метою впровадження нових підходів забезпечення житлом українських захисників.