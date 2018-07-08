Кондоліза Райс розповіла про дії США та Саакашвілі через 10 років після війни в Грузії
Кондоліза Райс відповіла на запитання журналістки "Громадського".
"Я пам'ятаю липень 2008-го, коли я була з візитом у Грузії. Ми казали тоді президенту Саакашвілі: росіяни будуть намагатися вторгнутися у вашу країну, не відповідайте на це, не робіть цього, бо ніхто не зможе захистити вас за жодних обставин.
На жаль, була перестрілка між миротворцями, і так, росіяни знайшли виправдання своїм діям. Грузини мали б лишитися в казармах. Я не звинувачую грузинів за те, що сталося. Але Сполучені Штати нічого не могли вдіяти, щоб уникнути цього всього.
Однак, коли все вже сталося, США діяли настільки швидко, наскільки могли, зокрема й надаючи мільярд доларів фінансової допомоги Грузії.
Тоді я також отримала дзвінок від Сергія Лаврова, який сказав: "Я назву умови припинення війни: грузини мають повернутися в казарми". Я сказала: "Гаразд". Друга умова: "Грузини мають підписати договір про невикористання сили". Я сказала: "І тут зрозуміло". І тоді він сказав: "І Міша Саакашвілі має піти. Але це тільки між нами".
Я сказала: "Сергію, Держсекретар США і Міністр закордонних справ Росії не можуть мати розмов про скинення демократично обраного лідера країни. Тому сьогодні по обіді мій посол в ООН має оприлюднити цю інформацію Раді Безпеки ООН, що їхніми умовами завершення війни є прибрання з посади Саакашвілі". Він сказав: "Ти не можеш цього зробити". Я сказала: "О ні, я можу. І я подзвоню кожному, кому можу – британцями, французам, полякам, чехам і всім скажу правду, і я так і зробила".
Я не знаю, як це спрацювало, але я задоволена тим, що вчинила саме так. З іншого боку французькі дипломати таки поїхали туди і домоглися угоди. Та, на жаль, відповідно до цього, зона відчуження була визначена такою, що займала 50 кілометрів грузинської землі поза межами Південної Осетії. Ми мали скасувати це. Тому я надзвичайно критично реагую на зауваження про те, що Сполучені Штати могли зупинити вторгнення в Грузію".
Нагадаємо, що у 2008 році після військової агресії Росії Грузія втратила контроль над Південною Осетією, остання проголосила незалежність. Крім Росії її визнали Нікарагуа, Венесуела і Науру.
В лютому 2018 року збройні формування самопроголошеної Південної Осетії увійшли до складу армії Росії.
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