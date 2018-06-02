Путін приєднав армію самопроголошеної Осетії до сил РФ

Збройні формування самопроголошеної Південної Осетії увійшли до складу армії Росії.

Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін, передає прес-служба Кремля.

"Федеральним законом ратифікується Угода між Російською Федерацією і Республікою Південна Осетія про порядок входження окремих підрозділів Збройних Сил Республіки Південна Осетія в склад Збройних Сил Російської Федерації, підписана в Москві 31 березня 2017 року", - йдеться у документі.

"Під входженням цих підрозділів до складу збройних сил РФ розуміється прийом громадян республіки на службу в складі російської 4-ї гвардійської військової бази в Південній Осетії за контрактом у добровільному порядку", - зазначається у пояснювальній записці.

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29 січня МЗС України засудило ратифікацію Держдумою РФ цього документа.

Як відомо, у 2008 році після військової агресії Росії Грузія втратила контроль над Південною Осетією, остання проголосила незалежність. Крім Росії її визнали Нікарагуа, Венесуела і Науру.