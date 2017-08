Космічне агентство України заперечує участь в ядерній програмі КНДР

Державне космічне агентство України спростовує інформацію про те, що нібито причетні до передачі Північної Кореї товарів або технологій, які сприяли б розвитку ядерних програм КНДР.

Про це йдеться в опублікованому на сайті агентства повідомленні.

Підкреслюється, що з дня своєї незалежності Україна чітко визначила прихильність до світу і роззброєння, відмовившись від ядерного зброї, стратегічних ракетних озброєнь і стратегічної військової авіації. Також наголошується, що Україна дотримується своїх міжнародних зобов'язань щодо мирного використання та вивчення космічного простору.

"Станом на сьогоднішній день Україна не реалізує жодного космічного проекту з державами-не членами РКРТ (режим контролю за ракетними технологія - ред.), який передбачає передачу товарів категорії I", - заявляють в агентстві.

У зв'язку з цим Космічне агентство називає звинувачення в передачі суб'єктами космічної діяльності України товарів або технологій у КНДР безпідставними.

Раніше на сайті американської щоденної газети "The New York Times" була опублікована стаття із заголовком "Північнокорейський ракетний успіх пов'язаний з українським заводом, кажуть дослідники". У даній статті з посиланням на дослідження спеціаліста з ракетним питань в Міжнародному інституті стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говориться, що останні успіхи КНДР випробування міжконтинентальної балістичної ракети "стали можливі завдяки покупкам потужних ракетних двигунів на чорному ринку, ймовірно, з українського заводу, що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою".

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.