Критично важливі хімічні елементи росіяни находять в країнах Азії, що допомагають рф обходити санкції.

Серед ракет, які росія задіює для обстрілів України, найчастіше використовується ракети "Іскандер-М". Це російська балістична ракета малої дальності.

Серед компонентів ракетного палива є хімічна речовина, перхлорат амонію, яку росія не може виробляти у великих масштабах без імпорту критично важливого прекурсора: високочистого хлорату натрію. Згідно зі звітом Ради економічної безпеки України, перхлорат амонію може становити понад половину твердого палива "Іскандера". Його виробництво у великих масштабах вимагає високочистого хлорату натрію, з чим росія мала труднощі після втрати значної частини своїх внутрішніх потужностей після розпаду Радянського Союзу. москва залежить від імпорту для підтримки функціонування своїх ракетних ліній.

Як пишуть автори, прогалину заповнив "Фаргонаазот", великий хімічний завод в Узбекистані, що належить сінгапурській корпорації "Індорама". Компанія контролюється родиною Лохія, яка народилася в Індії. Голова правління "Індорама", Шрі Пракаш Лохія, громадянин Індонезії з постійним видом на проживання у Великій Британії, є

зятем Лакшмі Міттал, виконавчого голови ArcelorMittal.