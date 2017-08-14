КНДР успішно випробувала ракети завдяки двигунам з України, - New York Times

Двигуни на північнокорейських балістичних ракетах схожі на ті, які виробляють на "Южмаші"

Успіх Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальних ракет, здатних долетіти до США, став можливим завдяки отриманню через чорний ринок потужних ракетних двигунів, виготовлених на заводі в Україні, історично пов'язаному з російською ракетною програмою.

Дослідження американського видання The New York Times з посиланням на експертний аналіз, який був оприлюднений сьогодні з оцінками американських розвідувальних агенцій, може розкрити загадку, як КНДР змогла так швидко і несподівано досягти успіху після низки ракетних аварій, спричинених американськими операціями саботажу і кібератак проти систем запуску.

Після тих аварій Пхеньян змінив розрахунки і постачальників впродовж останніх двох років. Про це йдеться в дослідженні експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп звертав увагу лише на Китай як на головного партнера КНДР, який міг надати необхідну технічну підтримку. Він ніколи не звинувачував Україну чи Росію, хоча держсекретар Рекс Тіллерсон говорив про економічну підтримку з боку Москви і Пекіна, яка дозволила Пхеньяну збудувати ракети.

Аналітики проаналізували фото, на яких Кім Чен Ин оглядає ракетні двигуни. Вони дійшли висновку, що ці двигуни схожі на ті, на яких колись базувався ракетний флот СРСР. Вони були настіки потужними, що одна ракета була здатна нести 10 термоядерних боєголовок між континентами.

Виробництво таких двигунів здійснювалося лише на кількох заводах на території колишнього СРСР. Урядові слідчі і експерти США зосередили свою увагу на заводі "Южмаш" в Україні. В часи Холодної війни цей завод в місті Дніпро будував найпотужніші ракети для радянського арсеналу включно з гігантською СС-18. Завод лишився головним виробником російських ракет навіть після того, як Україна здобула незалежність.

Але після повалення режиму Віктора Януковича у "Южмаша" настали важкі часи. Росія скасувала програму оновлення свого ядерного арсеналу. Український завод недофінансований і деморалізований. Експерти вважають, що саме він став головним джерелом двигунів, на яких літали міжконтинентальні ракети КНДР, запущені минулого місяця.

"Вірогідно, ці двигуни походять з України, вірогідно вони були отримані незаконно. Головне питання в тому, скільки таки двигунів є у КНДР і чи допомагають їй українці зараз. Я дуже стривожений", - сказав Еллеман.

Він також нагадав, що слідчі ООН з'ясували, що Північна Корея шість років тому намагалася вкрасти ракетні секретні технології в Україні. Двох північних корейців схопили. В звіті ООН йшлося, що вони намагалися вкрасти інформацію про ракетні системи, рідинні двигуни і системи подачі пального в ракетах. Слідчі переконані, що Пхеньян зміг успішно вкрасти таку інформацію, скориставшись хаосом в Україні після революції.

Однак, експерти зауважують, що технологія ракетних двигунів настільки складна, що КНДР не змогла б дуже швидко перелаштуватися на її виробництво. Минулого місяця "Южмаш" заперечив повідомлення про те, що завод переживає важкі часи і бореться за виживання, продаючи технології закордон, зокрема в Китай. На сайті компанії наголошується, що вона не передавала небезпечні технології за межі України і не буде цього робити. Американські слідчі не вірять у ці запевняння. Хоча немає жодних доказів, що президент Петро Порошенко знав чи контролював можливий витік технологій з завода. Як двигуни RD-250 потрапили в КНДР, досі лишається загадкою.

Еллеман не виключає, що російська ракетна компанія "Енергоатом", яка має тісні зв'язки з "Южмашем", могла зіграти роль у передачі RD-250 Північній Кореї. Експерт підкреслює, що такі українські двигуни можуть досі зберігатися на російських складах.

Нагадаємо, що ситуація навколо Північної Кореї загострилася. З початку року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування.

5 серпня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Пхеньяна, які можуть обійтися Північній Кореї майже в мільярд доларів США.

Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю".

У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.