ПОЛІТИКА НОВИНИРада Безпеки ООН погодила нові санкції проти Північної Кореї щодо її ракетної програми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Радбез ООН погодив нові санкції проти КНДР
Рішення прийняли одноголосно
Фото: EPA
Рішення про заборону північнокорейського експорту та обмеження інвестицій в країну було прийнято одноголосно, повідомляє BBC.
У липні Пхеньян протестував дві міжконтинентальні балістичні ракети, стверджуючи про спроможність здійснити удар по території Сполучених Штатів.
Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.
Японія також запровадить додаткові санкції проти Корейської народно-демократичної республіки через її програму з озброєння.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 08 2017 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles