Радбез ООН погодив нові санкції проти КНДР

Рада Безпеки ООН погодила нові санкції проти Північної Кореї щодо її ракетної програми.

Рішення про заборону північнокорейського експорту та обмеження інвестицій в країну було прийнято одноголосно, повідомляє BBC.

У липні Пхеньян протестував дві міжконтинентальні балістичні ракети, стверджуючи про спроможність здійснити удар по території Сполучених Штатів.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Японія також запровадить додаткові санкції проти Корейської народно-демократичної республіки через її програму з озброєння.