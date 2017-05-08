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Радбез ООН погодив нові санкції проти КНДР

Рішення прийняли одноголосно
Рада Безпеки ООН погодила нові санкції проти Північної Кореї щодо її ракетної програми.
Радбез ООН погодив нові санкції проти КНДР Фото: EPA

Рішення про заборону північнокорейського експорту та обмеження інвестицій в країну було прийнято одноголосно, повідомляє BBC.

У липні Пхеньян протестував дві міжконтинентальні балістичні ракети, стверджуючи про спроможність здійснити удар по території Сполучених Штатів.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Японія також запровадить додаткові санкції проти Корейської народно-демократичної республіки через її програму з озброєння.

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05 08 2017 23:20
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