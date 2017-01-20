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Косово звернулося до ЄС і США по допомогу через ймовірну агресію з боку Сербії

Ходжай закликав ЄС допомогти у нормалізації відносин із Сербією
Міністр закордонних справ Косова Енвер Ходжай звернувся з листом про допомогу до Європейського Союзу, США та інших країн щодо "численних провокацій та агресивних дій" з боку Сербії.
Косово звернулося до ЄС і США по допомогу через ймовірну агресію з боку Сербії Фото: 112.ua

"Республіка Косово просить Європейський Союз ... настійно закликати Сербію як і раніше залишатися прихильною до розвитку добросусідських відносин та регіонального співробітництва та не втручатися у внутрішні справи інших країн та не чинити провокаційні дії, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні", - написав глава МЗС Косово у листі, повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, невідомо, яким ще державам був направлений лист, окрім країн ЄС та США.

Міністр написав, що інцидент з поїздом був "останньою подією в ланцюзі агресивних і провокаційних дій, які Сербія робить проти суверенітету і територіальної цілісності Республіки Косово".

Нагадаємо, що після 18-річної перерви Сербія намагалась відновити залізничне сполучення з північчю Косово, що і стало причиною нового загострення відносин. З Белграда був відправлений поїзд з написом "Косово - це Сербія". Однак, все ж прем'єр-міністр країни Олександр Вучич розпорядився зупинити його.

За день до цього президент Сербії Томіслав Ніколич пригрозив ввести війська в Косово для захисту етнічних сербів краю.

У березні президент Сербії Томіслав Ніколіч заявив, що він отримав запевнення від президента Росії Володимира Путіна, що Москва продовжить підтримувати претензії Белграда на Косово.

Довідка: Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН (хоча де-юре залишався автономією у складі Сербії). 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі.

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