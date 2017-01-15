Президент Сербії готовий ввести війська у Косово
"Це не наша війна, але ми надішлемо армію, якщо це необхідно для захисту сербів від загрози вбивства. Ми переможемо, це не перший раз", - заявив президент Сербії Томіслав Ніколич після зупинки сербського потяга на кордоні з Косово, повідомляє Deutsche Welle.
Напередодні Сербія після 18-річної перерви збиралася відновити залізничне сполучення з північчю Косова і 14 січня відправився придбаний в Росії і пофарбований у кольори сербського прапора потяг, вагони якого зовні були розписані гаслом "Косово - це Сербія" різними мовами.
Потяг повинен був доїхати до міста Косовська Мітровіца на півночі Косова, населеному переважно сербами, проте після різкої реакції косоварів сербський прем'єр-міністр Александар Вучич розпорядився зупинити його перед кордоном.
Нагадаємо, у березні президент Сербії Томіслав Ніколіч заявив, що він отримав запевнення від президента Росії Володимира Путіна, що Москва продовжить підтримувати претензії Белграда на Косово.
Довідка: Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН (хоча де-юре залишався автономією у складі Сербії). 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі.
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