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Курт Волкер про Донбас: Це не заморожений конфлікт, а гаряча війна

Волкер після візиту в Україну планує провести ряд зустрічей з представниками урядів європейських країн, для того, щоб консолідувати позицію по ситуації в зоні АТО
Офіційна делегація Державного департаменту США на чолі зі спеціальним представником в Україні Куртом Волкером в неділю приїхала в район антитерористичної операції на Донбасі.
Курт Волкер про Донбас: Це не заморожений конфлікт, а гаряча війна Фото: facebook.com/ato

Візит розпочався з відвідання штабу оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Разом з Волкером в зону АТО прибула посол США в Україні Марі Йованович, співробітник Держдепартаменту США Лейн Бал, військовий аташе при посольстві США в Україні полковник Пол Шмітт і інші, повідомляє штаб АТО.

"Гості ознайомилися зі специфікою управління військовими формуваннями при веденні бойових дій, структурою і організацією військового управління і тому подібним. Українські військові отримали високу оцінку від американських колег", - сказано в повідомленні.

"Я приїхав сюди особисто, щоб ознайомитися з деталями цих подій. Можу сказати – це жахлива трагедія, адже ми знаємо, що Україна квітуча держава", - заявив Курт Волкер.

За словами Волкера він почув трагедії людей, побачив руйнування. "Наше головне завдання – відновити цілісність і суверенітет України, - продовжив він. - Як я зрозумів, це не заморожений конфлікт, а гаряча війна. А ціна небезпечно висока - людські життя".

Представники делегації відвідали відремонтовану школу та завітали до Авдіївського коксохімічного заводу.

За словами Курта Волкера, після візиту в Україну він планує провести ряд зустрічей з представниками урядів європейських країн, для того, щоб консолідувати позицію по ситуації в зоні АТО з нашими союзниками.

Як відомо, Волкер фахівець у сфері міжнародних відносин. З 1986 року він працював аналітиком в ЦРУ, з 1988 року - в Держдепі США. У 1998 році Волкер став першим секретарем американської місії в НАТО, в 2005 році - заступником помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії; а в 2008-2009 роках був постпредом США в НАТО.

Останні роки Волкер працював у Міжнародному республіканському інституті Маккейна.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко під час телефонних переговорів у "нормандському форматі" вимагатиме негайного забезпечення режиму "тиші" на Донбасі.

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