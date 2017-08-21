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У Києві на штрафмайданчик з мафами кинули коктейль Молотова

Пожежі не сталося
У ніч на понеділок, 21 серпня, невідома особа кинула пляшку із пальною сумішшю на штрафмайданчик комунального підприємства "Київблагоустрій" на вулиці Богатирській, де зберігають демонтовані кіоски.
У Києві на штрафмайданчик з мафами кинули коктейль Молотова Фото: facebook.com/andreev.solomianka

Пожежі не сталося, оскільки загоряння оперативно ліквідували охоронці майданчика, повідомив в.о. начальника КП "Київблагоустрій" Андрій Андрєєв.

"Цієї ночі невідомі вчинили стрімкий напад на один зі штрафмайданчиків КП для зберігання незаконних тимчасових споруд, на вулиці Богатирській. На щастя, будь-яких наслідків матеріального характеру, тобто пошкоджень, немає. Тому що кинута з огорожі майданчика пляшка з сумішшю для миттєвого займання відскочила від крила і ковша трактора і була оперативно погашена охороною майданчика. Однак факт злочину залишається фактом", - написав він у Facebook.

Андрєєв передбачає, що комунальників намагаються залякати. Минулого тижня в результаті аналогічного нападу згорів кабінет у центральному офісі КП "Київблагоустрій".


Фото: facebook.com/andreev.solomianka

"Київблагоустрій" - комунальне підприємство, яке перевіряє дотримання правил благоустрою столиці України, демонтує і зберігає безхазяйне майно (кіоски, павільйони, автомобілі і т.ін.).

Нагадаємо, що Київська адміністрація має намір демонтувати 1200 незаконних МАФів до кінця 2017 року.

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21 08 2017 14:15
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