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"Київенерго" може залишити столицю без води

Сукупно столичні споживачі завинили "Київенерго" понад мільярд гривень за постачання електроенергії
Компанія "Київенерго" Ріната Ахметова пригрозила відключити "Київводоканал" від електрики за борги.
"Київенерго" може залишити столицю без води Фото: з вільних джерел

"Київенерго" стверджує, що недоотримала за постачання електроенергії "Київводоканалу" майже 169 млн гривень.

"У разі подальших неплатежів "Київенерго" буде змушена відключити "Київводоканал" за борги, що є критичним для столиці і може становити екологічну загрозу", - повідомляє сайт компанії.

Сукупно столичні споживачі завинили "Київенерго" понад мільярд гривень за постачання електроенергії, в тому числі населення - 332 млн грн, "Київський метрополітен" - понад 200 млн грн.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф енергогенеруючої компанії "Київенерго" на централізоване гаряче водопостачання для населення на 4,5% і на 2% знизила тариф на опалення.

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20 10 2017 16:16
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