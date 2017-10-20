"Київенерго" може залишити столицю без води
"Київенерго" стверджує, що недоотримала за постачання електроенергії "Київводоканалу" майже 169 млн гривень.
"У разі подальших неплатежів "Київенерго" буде змушена відключити "Київводоканал" за борги, що є критичним для столиці і може становити екологічну загрозу", - повідомляє сайт компанії.
Сукупно столичні споживачі завинили "Київенерго" понад мільярд гривень за постачання електроенергії, в тому числі населення - 332 млн грн, "Київський метрополітен" - понад 200 млн грн.
Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф енергогенеруючої компанії "Київенерго" на централізоване гаряче водопостачання для населення на 4,5% і на 2% знизила тариф на опалення.
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