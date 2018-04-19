Київрада підтримала проект про припинення договору щодо забудови Поштової площі
Проектом також передбачено продовження археологічних розкопок та створення музею історії Поштової площі.
Автор проекту-рішення Сергій Гусовський наполягав на голосуванні за документ в цілому, проте йому відмовили.
Тепер протягом 10 днів до проекту вноситимуть правки, після чого знову винесуть документ на голосування в цілому, інформує Громадське.
19 квітня під Київською міською державною адміністрацією зібралися близько 50 активістів, які вкотре вимагали припинити договір про забудову історичної території Поштової площі та Андріївського узвозу.
Нагадаємо, що в Києві почали зносити МАФи, котрі, як стверджують комунальники, незаконно розташовані у підземних переходах біля станції метро Майдан Незалежності.
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