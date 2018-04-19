Київрада підтримала проект про припинення договору щодо забудови Поштової площі

Раніше У столиці мітингували за збереження Андріївського узвозу та створення музею на Поштовій площі

Київська рада підтримала в першому читанні проект рішення щодо припинення договору із компанією-інвестором "Хенсфорд-Україна", з якою у 2013 році КМДА уклала договір про будівництво торговельно-розважального центру на Поштовій площі Києва.

Проектом також передбачено продовження археологічних розкопок та створення музею історії Поштової площі.

Автор проекту-рішення Сергій Гусовський наполягав на голосуванні за документ в цілому, проте йому відмовили.

Тепер протягом 10 днів до проекту вноситимуть правки, після чого знову винесуть документ на голосування в цілому, інформує Громадське.

19 квітня під Київською міською державною адміністрацією зібралися близько 50 активістів, які вкотре вимагали припинити договір про забудову історичної території Поштової площі та Андріївського узвозу.

Нагадаємо, що в Києві почали зносити МАФи, котрі, як стверджують комунальники, незаконно розташовані у підземних переходах біля станції метро Майдан Незалежності.