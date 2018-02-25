Китай хоче скасувати обмеження терміну перебування на владних посадах

Центральний комітет Комуністичної партії Китаю запропонував внести поправки до конституції країни, які скасовують обмеження терміну перебуванню при владі.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Поправки стосуються посад голови і віце-очільника КНР. Зараз вони можуть перебувати при владі не більше двох термінів поспіль.

Таким чином, якщо поправки будуть схвалені, чинний глава Китаю Сі Цзіньпін зможе керувати державою і після 2023 року.

Крім цього, в текст конституції країни пропонують внести пункт про створення нового антикорупційного органу – наглядової комісії, позначити основні соціалістичні цінності держави, а також прописати тези Сі Цзіньпіна про китайський соціалізм в нову еру.

26 лютого в КНР стартує триденний пленум центрального комітету Компартії, на якому серед іншого повинні обговорюватися пропозиції щодо зміни конституції країни.

Нагадаємо, в китайських елітних в’язницях закінчуються камери для тримання державних службовців, яких спіймали на корупції