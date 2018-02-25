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Китай хоче скасувати обмеження терміну перебування на владних посадах

Зміни стосуються посад голови і віце-очільника КНР
Центральний комітет Комуністичної партії Китаю запропонував внести поправки до конституції країни, які скасовують обмеження терміну перебуванню при владі.
Китай хоче скасувати обмеження терміну перебування на владних посадах Фото: reuters.com

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Поправки стосуються посад голови і віце-очільника КНР. Зараз вони можуть перебувати при владі не більше двох термінів поспіль.

Таким чином, якщо поправки будуть схвалені, чинний глава Китаю Сі Цзіньпін зможе керувати державою і після 2023 року.

Крім цього, в текст конституції країни пропонують внести пункт про створення нового антикорупційного органу – наглядової комісії, позначити основні соціалістичні цінності держави, а також прописати тези Сі Цзіньпіна про китайський соціалізм в нову еру.

26 лютого в КНР стартує триденний пленум центрального комітету Компартії, на якому серед іншого повинні обговорюватися пропозиції щодо зміни конституції країни.

Нагадаємо, в китайських елітних в’язницях закінчуються камери для тримання державних службовців, яких спіймали на корупції

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25 02 2018 18:40
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