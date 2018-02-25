Китай хоче скасувати обмеження терміну перебування на владних посадах
Про це повідомляє "Сіньхуа".
Поправки стосуються посад голови і віце-очільника КНР. Зараз вони можуть перебувати при владі не більше двох термінів поспіль.
Таким чином, якщо поправки будуть схвалені, чинний глава Китаю Сі Цзіньпін зможе керувати державою і після 2023 року.
Крім цього, в текст конституції країни пропонують внести пункт про створення нового антикорупційного органу – наглядової комісії, позначити основні соціалістичні цінності держави, а також прописати тези Сі Цзіньпіна про китайський соціалізм в нову еру.
26 лютого в КНР стартує триденний пленум центрального комітету Компартії, на якому серед іншого повинні обговорюватися пропозиції щодо зміни конституції країни.
Нагадаємо, в китайських елітних в’язницях закінчуються камери для тримання державних службовців, яких спіймали на корупції
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