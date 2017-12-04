Китай просить Трампа вирішити проблему Корейського півострова мирним шляхом

Пекін готовий до постійних контактів із Вашингтоном щодо цього питання

Китай виступає за мирне врегулювання ситуації на Корейському півострові виключно політичними засобами.

Про це в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє Reuters.

"Китай підтримує ідею денуклеаризації Корейського півострова, та рішуче виступає за збереження миру і стабільності в цьому районі, за мирне вирішення проблеми", - зазначив він.

Водночас Цзіньпін підкреслив, що Пекін готовий до постійних контактів із Вашингтоном щодо цього питання.

Зазначимо, північнокорейське питання викликає стурбованість у Пекіні, особливо після того, як США направили в район Корейського півострова авіаносне ударне угруповання ВМС на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон".

Нагадаємо, 9 квітня ударне угруповання флоту США на чолі з атомним авіаносцем "Карл Вінсон" отримало наказ висуватися в західну частину Тихого океану.

Ескадра перебувала на шляху до Австралії в районі Сінгапуру, коли раптово був отриманий наказ змінити курс. Кораблі попрямували у бік Корейського півострова. До складу ударного угруповання входять також крейсер і два есмінці, озброєних керованими ракетами.

Похід "Карла Вінсона" - це прояв передбачливості і постійної готовності, заявляв прес-секретар командування Тихоокеанського флоту США Девід Бенхем.

За його словами, Північна Корея залишається загрозою номер один у регіоні через її "нерозумну, безвідповідальну і дестабілізуючу ракетну програму і прагнення до ядерної зброї".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він не дозволить КНДР створити ракети, здатні досягти Америки.

Також Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.

Північна Корея регулярно проводить ракетні випробування, незважаючи на численні вимоги ООН припинити запуски. Після чергових випробувань, що відбулися в березні, в КНДР заявили, що провели навчання з нанесення удару по американських базах в Японії.