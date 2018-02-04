Китай ввів мита на 128 товарів зі США
Про це в неділю, 1 квітня повідомило міністерство фінансів КНР.
Мова йде, зокрема, про фрукти і продукцію з них, передає Німецька хвиля. Вони будуть обкладатися митом у розмірі 15 відсотків. Тарифи на свинину та вироби з неї становитимуть 25 відсотків.
У заяві мінфіну наголошується, що цей захід став відповіддю на встановлення американським президентом Дональдом Трампом мит в 25% на імпорт у США сталі і 10% - на ввезення алюмінію.
У Пекіні переконані, що ці кроки американської адміністрації "порушили правила Світової організації торгівлі" і не відповідали "списку винятків", допустимих з міркувань безпеки. У мінфіні КНР підкреслюють, що дії Вашингтона "завдали серйозної шкоди нашим інтересам".
Раніше повідомлялося, що Білий дім готується до введення мит на китайські товари на суму $60 млрд.
Також Дональд Трамп ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%). Підписані президентом розпорядження набудуть чинності 23 березня. З переліку країн поки що виключені Мексика та Канада.
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