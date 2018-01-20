Китай звинувачує США в порушенні територіальних вод

Китай у суботу, 20 січня, звинуватив США в тому, що 17 січня американський ракетний есмінець Hopper без дозволу увійшов в територіальні води КНР біля острова Хуан'янь (риф Скарборо) в Південнокитайському морі.

Пекін бачить у цьому порушення свого суверенітету та основних норм міжнародних відносин, заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лу Кан, повідомляє AP.

Водночас речник міністерства оборони країни У Цянь зазначив, що китайські ВМС ідентифікували американський корабель та попередили, щоб есмінець покинув акваторію.

"Ми сподіваємось, що США поважають суверенітет Китаю, і ніяких труднощів не виникне", – йдеться в заяві.

Острови в Південнокитайському морі, до яких належить і риф Скарборо, є спірними територіями, на які висувають свої претензії КНР, Філіппіни та інші країни регіону. США не є стороною спору, але не визнають претензії Китаю і наполягають на вільному судоплавстві в цьому районі.

Нагадаємо, у Східнокитайському морі затонув іранський нафтовий танкер Sanchi, що з 6 січня був охоплений полум'ям після того, як зіштовхнувся з китайським вантажним судном.