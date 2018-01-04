Легалізація лотереї принесе бюджету 5 млрд грн щорічно, - Мінфін
У результаті державний бюджет продовжує втрачати, за оцінками експертів, до 5 млрд грн щорічно, повідомляє прес-служба міністерства.
Данилюк зазначив, що наразі в країні йде активна протидія будь-яким спробам впорядкувати ринок грального бізнесу. Тим не менш, Мінфін продовжує наполягати на необхідності прийняття комплексного закону.
"Відповідний законопроект вже два роки у Верховній Раді, але досі не розглянуто ...Лобістські групи не дають розглянути в парламенті комплексний урядовий законопроект. Тому що вигідно заробляти мільярди і майже нічого з цього не платити в бюджет. Ігрові контори на кожному кроці - їх більше, ніж аптек", - сказав Данилюк.
"Ми принципово вимагаємо регулювання цієї діяльності, адже азартні ігри мають негативний соціальний ефект. Тому так важливо цей ринок впорядкувати і зробити цивілізованим. Крім того, це мільярди податкових надходжень, які держава втрачає щорічно", - уточнив він.
Данилюк також заявив, що Мінфін продовжить боротися за легалізацію та законодавче регулювання грального бізнесу всіма доступними способами.
Нагадаємо, що міністр фінансів Олександр Данилюк закликав парламент легалізувати лотерейний бізнес в Україні.
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