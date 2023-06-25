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ПОЛІТИКА

Уряд прийняв зміни, що сприятимуть однаковому з ЄС застосуванню підходів щодо класифікації товарів – Мінфін

25 червня 2023, 19:18
Уряд прийняв зміни, що сприятимуть однаковому з ЄС застосуванню підходів щодо класифікації товарів – Мінфін
Слово і Діло
Ухвалена постанова вносить зміни до Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) для врахування підходів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС.

Кабінет міністрів України в суботу ухвалив постанову про впровадження в українське законодавство положень Європейського Союзу до класифікації окремих товарів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Ухвалена постанова вносить зміни до Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) для врахування підходів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС.

"Це сприятиме однаковому застосуванню всіма митними органами правил класифікації товарів під час ухвалення рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішень стосовно зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів", – зазначають у Мінфіні.

Документ також доручає Державній митній службі опублікувати чинні рішення щодо класифікації товарів, передбачені у відповідних актах ЄС, перевірити відповідність кодів нової класифікації УКТЗЕД, а також "доопрацювати відповідне програмне забезпечення".

Класифікація товарів використовується, серед іншого, для спрощення торгівлі ними.

МінфінурядЄС

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