НОВИНИЛітак авіакомпанії American Airlines, в якому була глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, здійснив екстрену посадку в Аргентині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літак з главою МВФ на борту екстрено сів у Аргентині
Літак з Крістін Лагард здійснив екстрену посадку в Буенос-Айресі
Крістін Лагард. Фото: forbes.ru
Рейс AA90 з Лагард вилетів з аеропорту Буенос-Айреса в Майамі, однак незабаром, пролітаючи над департаментом Гуалегуайчу, екіпаж повідомив про розгерметизацію салону та прийняв рішення про посадку в аеропорту відправлення, повідомляє телеканал Todo Noticias.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Лагард напередодні брала участь у зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20 в Буенос-Айресі.
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23 07 2018 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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