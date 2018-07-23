Літак з главою МВФ на борту екстрено сів у Аргентині Літак з Крістін Лагард здійснив екстрену посадку в Буенос-Айресі

Літак авіакомпанії American Airlines, в якому була глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, здійснив екстрену посадку в Аргентині.

Крістін Лагард. Фото: forbes.ru

Рейс AA90 з Лагард вилетів з аеропорту Буенос-Айреса в Майамі, однак незабаром, пролітаючи над департаментом Гуалегуайчу, екіпаж повідомив про розгерметизацію салону та прийняв рішення про посадку в аеропорту відправлення, повідомляє телеканал Todo Noticias. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Лагард напередодні брала участь у зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20 в Буенос-Айресі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію