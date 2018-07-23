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Літак з главою МВФ на борту екстрено сів у Аргентині

Літак з Крістін Лагард здійснив екстрену посадку в Буенос-Айресі
Літак авіакомпанії American Airlines, в якому була глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, здійснив екстрену посадку в Аргентині.
Літак з главою МВФ на борту екстрено сів у Аргентині Крістін Лагард. Фото: forbes.ru

Рейс AA90 з Лагард вилетів з аеропорту Буенос-Айреса в Майамі, однак незабаром, пролітаючи над департаментом Гуалегуайчу, екіпаж повідомив про розгерметизацію салону та прийняв рішення про посадку в аеропорту відправлення, повідомляє телеканал Todo Noticias.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Лагард напередодні брала участь у зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20 в Буенос-Айресі.

 

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23 07 2018 10:32
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