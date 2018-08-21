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Луценко про повне очищення прокуратури: Цю частину справи я не зробив

Звільнені за порушення прокурори відновлюються через суд
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що найбільшою проблемою в Генеральній прокуратурі є неможливість повного очищення органу від корумпованих прокурорів.
Луценко про повне очищення прокуратури: Цю частину справи я не зробив Юрій Луценко. Фото: dw.com

"Маю визнати, що найбільшою проблемою в ГПУ і в моїй діяльності є незакінчене очищення рядів прокурорів. Це правда, я на це постійно чую обгрутновані скарги і мушу визнати, що цю частину справи я не зробив", — повідомив Луценко під час брифінгу в Києві, інформує Громадське.

"Я можу детально розповісти, чому так стається. Наприклад, у нас взагалі немає можливості переатестації. Вона не передбачена чинним законодавством, на відміну від МВС, або інших структур", — зазначив він.

За його словами, звільнені за порушення прокурори відновлюються через суд. Цьому сприяє відсутність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). 

"Нажаль, після того, як генінспекція фіксує певні порушення і звільняє прокурора — він відновлюється по суду, суд прийняв за практику, що без рішення НАЗК звільнення за корупційні діяння неможливе", — пояснив генпрокурор.  

"Тому я всі ваші скарги, шановні журналісти, пропустив через генінспекцію і віддав НАЗК. Дуже розраховую, що найближчим часом вони проведуть таку ж перевірку, яку пройшов, наприклад, я", — додав Луценко.

Нагадаємо, Органи прокуратури, в тому числі Генеральна прокуратура, звільнили 208 співробітників у порядку люстрації (закону "Про очищення влади").

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21 08 2018 19:54
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