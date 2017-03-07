Луценко Пинзенику: Вам не здається, що ви перебираєте на себе повноваження суду? ВІДЕО

На засіданні регламентного комітету, де розглядають подання на зняття недоторканості з народного депутута Євгена Дейдея, відбулася словесна перепалка між генпрокурором Юрієм Луценком та в.о. головою комітету Павлом Пинзеником.

Під час своїх пояснень Євген Дейдей попросив заслухати на комітеті пояснення громадянина Лінчевського, який згідно з поданням ГПУ, фіктивно надавав позику дружині депутата, інформує "Українська правда".

На це обурився Луценко.

"Для чого? Ми що в суді? Це ж свідок", – сказав генпрокурор.

На це відреагував Пинзеник.

"Юрію Віталійовичу, при всій повазі, комітет сам визначає свій порядок денний", – сказав нардеп.

"Вам не здається, що ви перебираєте на себе повноваження суду? На якій підставі ви його викликаєте, пошліться на статтю, обгрунтуйте!", – обурювався Луценко.

У свою чергу, Пинзеник попередив Генпрокурора про тиск на Верховну Раду.

"Подібний характер поведінки генпрокурора з Верховною Радою може трактуватися, як тиск", – зазначив в.о. голови комітету.

Врешті депутати домовилися, що оскільки самого свідка поки що немає в залі, питання його щодо його заслуховування вирішать пізніше.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України - "незаконне збагачення".

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Нардеп припустив, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава, "за вказівкою Саакашвілі ініціював цю нісенітницю".