Луценко за минулий місяць заробив майже 200 тис грн

Генеральний прокурор України Юрій Луценко подав повідомлення про зміни свого майнового стану. Луценко опублікував, що отримав чергову зарплату.

На основному місці роботи генпрокурору нарахували зарплату в розмірі 172 тисячі гривень за минулий місяць, повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на документи генпрокурора, які є у відкритому доступі.

Ймовірно зазначена зарплата генпрокурора включає надбавки. Додамо, що сума не враховує військовий збір і єдиний соціальний внесок.

Також зазначимо, що в жовтні Луценко повідомив, що заробив 142 тисячі гривень, а в серпні – майже 100 тис. грн.

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Відзначимо, що згідно з ч. 1 ст. 52 закону України "Про запобігання корупції", в разі істотної зміни в майновому положенні, а саме - отримання доходу або придбання майна на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів (на 1 січня 2017 року), суб'єкт в 10-денний термін з моменту отримання доходу зобов'язаний повідомити про це Національне агентство.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко та його дружина Ірина задекларували подарунок від власного сина на 265 тисяч грн.