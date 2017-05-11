Луценко за минулий місяць заробив майже 200 тис грн
На основному місці роботи генпрокурору нарахували зарплату в розмірі 172 тисячі гривень за минулий місяць, повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на документи генпрокурора, які є у відкритому доступі.
Ймовірно зазначена зарплата генпрокурора включає надбавки. Додамо, що сума не враховує військовий збір і єдиний соціальний внесок.
Також зазначимо, що в жовтні Луценко повідомив, що заробив 142 тисячі гривень, а в серпні – майже 100 тис. грн.
Читайте також: Порошенко, Аваков, Гройсман і Ко. Весілля сина Луценка "по-генпрокурорськи"
Відзначимо, що згідно з ч. 1 ст. 52 закону України "Про запобігання корупції", в разі істотної зміни в майновому положенні, а саме - отримання доходу або придбання майна на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів (на 1 січня 2017 року), суб'єкт в 10-денний термін з моменту отримання доходу зобов'язаний повідомити про це Національне агентство.
Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко та його дружина Ірина задекларували подарунок від власного сина на 265 тисяч грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків