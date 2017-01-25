Син Луценка зробив батькам подарунок на 265 тисяч грн
Про це свідчать дані е-декларацій державних службовців.
Так, в е-декларацію Юрія Луценка внесено дані про отримання ним подарунку у негрошовій формі від громадянина Олександра Луценка на суму 132 тисячі 582 гривні.
Аналогічні дані з’явилися і в е-декларації народного депутата Ірини Луценко. Вона також отримала від сина подарунок у негрошовій формі на суму 132 тисячі 582 гривні.
Як відомо, у вересні видання "Наші гроші" писало, як син Луценка заробляє на оренді квартир на Печерську.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечував, що він чи члени його родини володіють будинком у Києві.
Водночас, Печерське управління ГУ Національної поліції Києва розпочало досудове розслідування та перевірку за зверненням народного депутата від БПП Сергія Лещенка щодо нерухомості в Києві, яку здає в оренду фірма Олександра Луценка.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) знайшла адміністративні правопорушення в електронних деклараціях 53 народних депутатів.
В результаті чого, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило три кримінальні провадження за результатами аналізу електронних декларацій чиновників.
Відзначимо, що Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку 100 державних службовців за фактом несвоєчасного подання декларації.
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