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Син Луценка зробив батькам подарунок на 265 тисяч грн

Син Луценка заробляє на оренді квартир на Печерську
Генеральний прокурор України Юрій Луценко та його дружина Ірина задекларували подарунок від власного сина на 265 тисяч грн.
Син Луценка зробив батькам подарунок на 265 тисяч грн Юрій Луценко. Фото: Обозреватель

Про це свідчать дані е-декларацій державних службовців.

Так,  в е-декларацію Юрія Луценка внесено дані про отримання ним подарунку у негрошовій формі від громадянина Олександра Луценка на суму 132 тисячі 582 гривні.

Аналогічні дані з’явилися і в е-декларації народного депутата Ірини Луценко. Вона також отримала від сина подарунок у негрошовій формі на суму 132 тисячі 582 гривні.

Як відомо, у вересні видання "Наші гроші" писало, як син Луценка заробляє на оренді квартир на Печерську.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечував, що він чи члени його родини володіють будинком у Києві.
Водночас, Печерське управління ГУ Національної поліції Києва розпочало досудове розслідування та перевірку за зверненням народного депутата від БПП Сергія Лещенка щодо нерухомості в Києві, яку здає в оренду фірма Олександра Луценка.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) знайшла адміністративні правопорушення в електронних деклараціях 53 народних депутатів. 

В результаті чого, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило три кримінальні провадження за результатами аналізу електронних декларацій чиновників.

Відзначимо, що Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку 100 державних службовців за фактом несвоєчасного подання декларації.

 
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25 01 2017 07:46
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