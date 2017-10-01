НАЗК просить понад 100 держслужбовців пояснити несвоєчасне подання е-декларацій

Суб'єкти декларування запрошуються для дачі пояснень за наявними до них питаннями

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку 100 державних службовців за фактом несвоєчасного подання декларації.

Про це розповів на брифінгу заступник голови агентства Руслан Радецький, повідомляє "LB.ua".

"Понад 100 чоловік ми зараз почали перевіряти", - сказав він.

Радецький також зазначив, що суб'єктів декларування запрошують у НАЗК "для дачі пояснень за наявними до них питаннями".

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції просить суд оштрафувати заступника керівника департаменту організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції НАЗК Олександра Підоріна.