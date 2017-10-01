НОВИНИНаціональне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку 100 державних службовців за фактом несвоєчасного подання декларації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАЗК просить понад 100 держслужбовців пояснити несвоєчасне подання е-декларацій
Суб'єкти декларування запрошуються для дачі пояснень за наявними до них питаннями
Фото: obozrevatel.com
Про це розповів на брифінгу заступник голови агентства Руслан Радецький, повідомляє "LB.ua".
"Понад 100 чоловік ми зараз почали перевіряти", - сказав він.
Радецький також зазначив, що суб'єктів декларування запрошують у НАЗК "для дачі пояснень за наявними до них питаннями".
Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції просить суд оштрафувати заступника керівника департаменту організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції НАЗК Олександра Підоріна.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 01 2017 14:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles
влажность:
давление:
ветер: