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НАЗК просить понад 100 держслужбовців пояснити несвоєчасне подання е-декларацій

Суб'єкти декларування запрошуються для дачі пояснень за наявними до них питаннями
Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку 100 державних службовців за фактом несвоєчасного подання декларації.
НАЗК просить понад 100 держслужбовців пояснити несвоєчасне подання е-декларацій Фото: obozrevatel.com

Про це розповів на брифінгу заступник голови агентства Руслан Радецький, повідомляє "LB.ua".

"Понад 100 чоловік ми зараз почали перевіряти", - сказав він.

Радецький також зазначив, що суб'єктів декларування запрошують у НАЗК "для дачі пояснень за наявними до них питаннями".

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції просить суд оштрафувати заступника керівника департаменту організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції НАЗК Олександра Підоріна.

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