Львівська опера звільнила підозрюваного в підтримці сепаратистів соліста

Львівський національний театр опери та балету звільнив соліста Миколу Санжаревського, якого підозрюють у підтримці і фінансуванні сепаратистів.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на прес-секретаря театру Надію Труш.

"Микола Санжаревський написав заяву, і сьогодні її підписали. Його звільнили за згодою сторін. Скажу тільки, що дирекція театру і Микола розійшлися мирно і без скандалів", - сказала виданню прес-секретар театру Надія Труш.

Нагадаємо, 8 січня Санжаревського внесли в базу сайту "Миротворець". Львівська Національна опера 10 січня заявила, що її дирекція проводить внутрішню перевірку і "звернулася з офіційним запитом в управління Служби безпеки України у Львівській області "через повідомлення в ЗМІ про можливу причетність до сепаратизму і антиукраїнської діяльності Санжаревського. Сам артист заперечує свою причетність до сепаратистів.

Опоненти Санжаревського звинувачують його в розповсюдженні просепаратистських повідомлень в російській соціальній мережі "ВКонтакте", але сам він заявляє, що не має доступу до свого профілю.

СБУ почала перевірку діяльності Санжаревського. Артист проходить в кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу про матеріальне, організаційне чи інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації, яка передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.