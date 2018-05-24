Українка, яка отримала найвищі бали ЗНО, сьогодні вирощує людські органи в Кембриджі

10 років тому львів’янка Анастасія Сибірна склала ЗНО на 200 балів

Тепер вона працює у британському науковому та освітньому центрі Кембридж з нобелівським лауреатом Джоном Гордоном, який уперше в історії провів успішне клонування живої істоти.

Разом науковці вирощують здорові людські органи замість уражених і готуються забезпечити прорив у лікуванні хвороб, йдеться у сюжеті ТСН.

“Це вже можливо для хвороб ока. У найближчі чотири роки для заміни пошкоджених клітин в оці застосовуватимуть інші омолоджені клітини цієї ж людини”, – розповів сам Джон Гордон.

Можливості роботи з клітинами дуже багаті – так можна підлатати будь-що в людському організмі: “Уявімо, що в когось є проблеми печінки. Ми можемо взяти якісь клітини шкіри чи крові, обнулити їх, додати молекули, які перетворять їх на клітини печінки”, - підкреслила Настя.

Сама Настя працює над створенням сперматозоїдів та яйцеклітин. В майбутньому це може стати проривом у лікуванні безпліддя.

Відомою дівчина стала ще в школі – зайняла призове місце на міжнародній олімпіаді з біології. Вчителі наголошують, що доповідь вона робила англійською мовою. Окрім англійської, Настя вільно володіє французькою, а на ЗНО отримала максимальні бали з української мови, хімії та з біології.

Повертатися до України науковиця поки не планує: “На жаль, зараз в Україні з багатьох причин інфраструктура і фінансування для науки не є достатніми, особливо в тій галузі, якою я займаюся”.

Мама Насті хоче, аби донька повернулася, але розуміє, що вітчизняна наука не зможе належним чином забезпечити спеціалістів такого рівня. Батьки науковиці теж біологи: мама завідує кафедрою біології в університеті, а тато – директор Інституту біології клітини. Вони теж працюють над науковими відкриттями: зокрема, шукають антибіотик, до котрого були б вразливі патогенні бактерії.

Попри все, тато з гордістю визнає, що Настя вже стала відомішою. “Розумієте, я такий простий академік. А про неї фільми знімають”.