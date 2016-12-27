Львів'янин обікрав два будинки тещі на 300 тисяч гривень
Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину, повідомляє ZAXID.NET.
Жінка поскаржилась у поліцію, що обікрали будинок у Шевченківському районі Львова, а також особняк у Жовківському районі, зазначили у відділі комунікації поліції Львівської області.
48-річна львів’янка звернулася у поліцію. Загальна сума завданих збитків - 300 тисяч гривень.
Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний зять заявниці, 27-річний мешканець Львова.
Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину за нормами Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, у Києві невідомі в балаклавах пограбували чоловіка на 350 тис. гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: