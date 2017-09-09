Литва, Латвія та Естонія просять не називати їх "колишніми радянськими республіками"
"Ми були б вкрай вдячні, якби в ваших статтях не використовувався термін "колишні радянські республіки", оскільки таким чином наведені вище історичні та визнані на міжнародному рівні факти були б відображені належним чином", – йдеться в листі послів очільнику редакції Le Monde Люку Броннера, пише "Інтерфакс".
Представники трьох країн в своєму листі заявили про те, що "їх країни в 1940 році не вступали до складу Радянського Союзу добровільно, але були включені в нього в результаті військової анексії". З цієї причини, відзначає агентство BNS з посиланням на заяву послів, "велика частина країн світу, зокрема Франція, ніколи не визнавала анексію Балтійських країн". Дипломати також підкреслили, що після розпаду СРСР в цьому регіоні не виникли нові держави, але Балтійські країни відновили свою незалежність.
Приводом для листа стала опублікована присвячена Фінляндії стаття, проілюстрована картою, де Естонія, Латвія і Литва були зазначені як "колишні радянські республіки".
Нагадаємо, Литва закликала керівництво Євросоюзу створити "військову Шенгенську зону" для оперативного перекидання військ територією Європи.
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