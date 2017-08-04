Малала Юсуфзай стане наймолодшим послом миру ООН
Про це повідомляє DW з посиланням на офіційного представника ООН Стефана Дюжарріка.
"Навіть перед лицем серйозної небезпеки Малала Юсуфзай продемонструвала непохитну відданість правам жінок, дівчаток та інших груп населення", – зазначив Гутерріш.
За його словами, "її мужній активізм" надихнув безліч людей по всьому світу.
19-річна пакистанка стане наймолодшим послом миру ООН.
Офіційна церемонія вступу її на цю посаду відбудеться 10 квітня.
Малала Юсуфзай з 11 років писала в блозі Бі-бі-сі про те, як змінилося її життя після приходу талібів у долину Сват, і відкрито виступала за право дівчаток ходити до школи.
У 2012 році Малала поверталася додому зі школи, коли шкільний автобус зупинили таліби. Після того, як бойовики встановили її особу, на пакистанку було вчинено замах. Їй вдалося вижити і згодом довелося пройти тривале лікування у Великій Британії.
У 2013 році активістка отримала премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова, а в 2014-му Юсуфзай за "боротьбу з пригнобленням молодих людей і за їх право на освіту" була удостоєна Нобелівської премії миру, ставши наймолодшим лауреатом за всю історію цієї нагороди.
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