Малала Юсуфзай стане наймолодшим послом миру ООН

Дівчині, яка вже стала лауреатом Нобелівської премії миру, лише 19 років

Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш вибрав 19-річну пакистанку Малалу Юсуфзай, яка вижила в 2012 році після нападу бойовиків, на посаду посла миру, відзначивши її боротьбу за право жінок на освіту.

Про це повідомляє DW з посиланням на офіційного представника ООН Стефана Дюжарріка.

"Навіть перед лицем серйозної небезпеки Малала Юсуфзай продемонструвала непохитну відданість правам жінок, дівчаток та інших груп населення", – зазначив Гутерріш.

За його словами, "її мужній активізм" надихнув безліч людей по всьому світу.

19-річна пакистанка стане наймолодшим послом миру ООН.

Офіційна церемонія вступу її на цю посаду відбудеться 10 квітня.

Малала Юсуфзай з 11 років писала в блозі Бі-бі-сі про те, як змінилося її життя після приходу талібів у долину Сват, і відкрито виступала за право дівчаток ходити до школи.

У 2012 році Малала поверталася додому зі школи, коли шкільний автобус зупинили таліби. Після того, як бойовики встановили її особу, на пакистанку було вчинено замах. Їй вдалося вижити і згодом довелося пройти тривале лікування у Великій Британії.

У 2013 році активістка отримала премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова, а в 2014-му Юсуфзай за "боротьбу з пригнобленням молодих людей і за їх право на освіту" була удостоєна Нобелівської премії миру, ставши наймолодшим лауреатом за всю історію цієї нагороди.