Марін Ле Пен могла завдати Європарламенту збитків на 5 млн євро, - BBC
Про це повідомили BBC Україна джерела в Євросоюзі.
У Європарламенті підозрюють, що ці кошти були виділені з фондів ЄП на оплату праці помічникам євродепутатів від Національного фронту, які насправді займалися партійною роботою у Франції.
У Національному фронті ці звинувачення заперечують.
Нагадаємо, що Європарламент на вимогу французьких слідчих запустив процедуру зняття парламентського імунітету з Марін Ле Пен.
Слідство підозрює Ле Пен і депутата Національного фронту Марі-Крістін Бутонне в тому, що вони виплачували гроші з фонду Європарламенту особам, які були оформлені як їх парламентські помічники, але насправді працювали на Національний фронт.
23 квітня відбувся перший тур голосування на президентських виборах у Франції. Згідно з остаточними результатами, у другий тур пройшли Марін Ле Пен і кандидат від руху Вперед Еммануель Макрон.
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