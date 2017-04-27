Марін Ле Пен могла завдати Європарламенту збитків на 5 млн євро, - BBC

Кандидат у президенти Франції від ультраправої партії Національний фронт Марін Ле Пен могла завдати Європейському парламенту збитків на суму близько 5 млн євро.

Про це повідомили BBC Україна джерела в Євросоюзі.

У Європарламенті підозрюють, що ці кошти були виділені з фондів ЄП на оплату праці помічникам євродепутатів від Національного фронту, які насправді займалися партійною роботою у Франції.

У Національному фронті ці звинувачення заперечують.

Нагадаємо, що Європарламент на вимогу французьких слідчих запустив процедуру зняття парламентського імунітету з Марін Ле Пен.

Слідство підозрює Ле Пен і депутата Національного фронту Марі-Крістін Бутонне в тому, що вони виплачували гроші з фонду Європарламенту особам, які були оформлені як їх парламентські помічники, але насправді працювали на Національний фронт.

23 квітня відбувся перший тур голосування на президентських виборах у Франції. Згідно з остаточними результатами, у другий тур пройшли Марін Ле Пен і кандидат від руху Вперед Еммануель Макрон.