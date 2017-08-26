CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВісім людей загинули у зіткненні мікроавтобуса та двох вантажівок на трасі М1 поблизу міста Мілтон-Кінз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Масштабна ДТП у Великобританії: загинули вісім осіб
Чотирьох осіб госпіталізували
Фото: TWITTER/@ITSOLLIEYT
Наразі чотири людини опинились у лікарні.
Всі загиблі могли бути пасажирами мікроавтобуса. Про це повідомляє "ВВС Україна".
Двох водіїв вантажівок арештували, одного з них підозрюють у нетверезому кермуванні.
Їх обох допитують та підозрюють у спричинені смерті через небезпечне водіння транспортним засобом.
Правоохоронці зауважили, що всі транспортні засоби їхали в одному напрямку.
Нагадаємо, 24 серпня у Туреччині на трасі Ескішехір-Анкара автобус з пасажирами врізався в опору моста. Жертвами інциденту стали щонайменше п'ятеро осіб.
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26 08 2017 15:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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