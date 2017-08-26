Масштабна ДТП у Великобританії: загинули вісім осіб Чотирьох осіб госпіталізували

Вісім людей загинули у зіткненні мікроавтобуса та двох вантажівок на трасі М1 поблизу міста Мілтон-Кінз.

Фото: TWITTER/@ITSOLLIEYT

Наразі чотири людини опинились у лікарні. Всі загиблі могли бути пасажирами мікроавтобуса. Про це повідомляє "ВВС Україна". Двох водіїв вантажівок арештували, одного з них підозрюють у нетверезому кермуванні. Їх обох допитують та підозрюють у спричинені смерті через небезпечне водіння транспортним засобом. Правоохоронці зауважили, що всі транспортні засоби їхали в одному напрямку. Нагадаємо, 24 серпня у Туреччині на трасі Ескішехір-Анкара автобус з пасажирами врізався в опору моста. Жертвами інциденту стали щонайменше п'ятеро осіб.

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