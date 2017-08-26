Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Масштабна ДТП у Великобританії: загинули вісім осіб

Чотирьох осіб госпіталізували
Вісім людей загинули у зіткненні мікроавтобуса та двох вантажівок на трасі М1 поблизу міста Мілтон-Кінз.
Масштабна ДТП у Великобританії: загинули вісім осіб Фото: TWITTER/@ITSOLLIEYT

Наразі чотири людини опинились у лікарні.

Всі загиблі могли бути пасажирами мікроавтобуса. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Двох водіїв вантажівок арештували, одного з них підозрюють у нетверезому кермуванні.

Їх обох допитують та підозрюють у спричинені смерті через небезпечне водіння транспортним засобом.

Правоохоронці зауважили, що всі транспортні засоби їхали в одному напрямку.

Нагадаємо, 24 серпня у Туреччині на трасі Ескішехір-Анкара автобус з пасажирами врізався в опору моста. Жертвами інциденту стали щонайменше п'ятеро осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2017 15:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.