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У Туреччині автобус врізався в опору моста: загинули щонайменше п'ятеро осіб

Причина аварії поки невідома
У Туреччині на трасі Ескішехір-Анкара автобус з пасажирами врізався в опору моста.
У Туреччині автобус врізався в опору моста: загинули щонайменше п Фото: dailysabah.com

Внаслідок ДТП щонайменше загинули п'ятеро осіб, інформує видання Daily Sabah.

"Щонайменше п'ятеро людей загинули, багато інших дістали поранення внаслідок дорожньо-транспортної аварії на трасі Ескішехір-Анкара у четвер вранці", - йдеться у повідомленні.

Причина аварії поки невідома. На місці події працюють медики і рятувальники.

Нагадаємо, що в Мексиці під час падіння пасажирського автобуса в ущелину загинули одинадцять людей.

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24 08 2017 15:59
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