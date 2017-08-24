У Туреччині автобус врізався в опору моста: загинули щонайменше п'ятеро осіб Причина аварії поки невідома

У Туреччині на трасі Ескішехір-Анкара автобус з пасажирами врізався в опору моста.

Фото: dailysabah.com

Внаслідок ДТП щонайменше загинули п'ятеро осіб, інформує видання Daily Sabah. "Щонайменше п'ятеро людей загинули, багато інших дістали поранення внаслідок дорожньо-транспортної аварії на трасі Ескішехір-Анкара у четвер вранці", - йдеться у повідомленні. Причина аварії поки невідома. На місці події працюють медики і рятувальники. Нагадаємо, що в Мексиці під час падіння пасажирського автобуса в ущелину загинули одинадцять людей.

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