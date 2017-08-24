CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Туреччині на трасі Ескішехір-Анкара автобус з пасажирами врізався в опору моста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині автобус врізався в опору моста: загинули щонайменше п'ятеро осіб
Причина аварії поки невідома
Фото: dailysabah.com
Внаслідок ДТП щонайменше загинули п'ятеро осіб, інформує видання Daily Sabah.
"Щонайменше п'ятеро людей загинули, багато інших дістали поранення внаслідок дорожньо-транспортної аварії на трасі Ескішехір-Анкара у четвер вранці", - йдеться у повідомленні.
Причина аварії поки невідома. На місці події працюють медики і рятувальники.
Нагадаємо, що в Мексиці під час падіння пасажирського автобуса в ущелину загинули одинадцять людей.
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24 08 2017 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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