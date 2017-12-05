МАУ запускає low-cost тариф, - ОНОВЛЕНО

Квитки з Києва у Львів і назад обійдуться у 800 грн

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ввела новий тариф low-cost.

На сайті компанії вже доступні квитки на внутрішні і міжнародні перевезення за цим тарифом, починаючи з листопада 2017 року.

У прес-службі МАУ заявили, що low cost почав працювати з 11 травня. Відповідно до опису тарифу low cost на сайті МАУ, передбачено нові обмеження - квитки можна буде повернути або обміняти навіть зі штрафом, а оформити їх слід щонайпізніше за 180 днів до вильоту. Безкоштовно пасажир зможе взяти з собою тільки ручну поклажу вагою до 7 кг, інформує "ВВС Україна".

Викупити ці квитки потрібно не пізніше ніж за п'ять годин від моменту бронювання. Більше деталей компанія пообіцяла повідомити на спеціальній прес-конференції 12 травня.

Зараз на сайті МАУ можна знайти квитки на деякі рейси за новим тарифом, які іноді вдвічі або втричі дешевші за попередній бюджетний тариф "Тільки ручна поклажа".

Зокрема, квитки в Амстердам і назад на середину листопада за тарифом low cost коштують близько трьох тисяч гривень. Звичний тариф у кілька разів вищий.

Квитки в Париж і назад зараз доступні за ціною 4,5 тисячі гривень, тоді як звичайний тариф становить близько 15 тисяч.

Квитки в Гельсінкі в обидва боки на листопад доступні за ціною близько 2,5 тисячі гривень.

Рейс на Львів і назад можна знайти за ціною близько 800 гривень, а злітати в обидва боки в Харків чи Одесу в листопаді можна за 1,5 тисячі гривень.

Оновлення. На прес-конференції президент МАУ Юрій Мірошников повідомив, що мінімальна ціна за переліт на рейсах в Україні знизиться до 249 грн (тут і далі в один бік), на переліт на міжнародних рейсах тривалістю до 2 годин - від 587 грн, від 2 до 3 годин - від 822 грн, від 3 годин і більше - від 1087 грн. Така ціна буде в разі бронювання за 10 місяців до вильоту, повідомляє avianews.com.

Друга градація ціни буде застосовуватися в разі бронювання щонайменше за 8 місяців, третя - для бронювання за 6 місяців. Нові низькі тарифи на цей момент доступні для придбання квитків тільки на сайті МАУ. Сумарна кількість дешевих квитків становитиме близько 7-10% за рейс.

За словами Мірошникова, авіакомпанія має намір продавати на рік 500 тис. авіаквитків за концепцією low-cost. При цьому він спростував перехід МАУ в сегмент лоу-костів, зазначивши, що компанія має намір працювати як низькотарифний мережевий авіаперевізник.

Також МАУ продовжить дію smart-тарифів - в разі бронювання щонайменше за 4 місяці до вильоту пасажир зможе отримати знижку від тарифу в розмірі 30%.

За словами прес-секретаря авіакомпанії Євгенії Сацької, стимулом до запровадження нових low-cost тарифів стало оголошення про вихід на ринок України нових гравців, а також введення знижок в аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, що авіакомпанія МАУ в 2016 році отримала майже 400 мільйонів гривень чистого прибутку.