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МАУ вперше за три роки отримала прибуток у сумі 400 млн гривень

Дохід МАУ в 2016 р склав 17,83 млрд гривен
Авіакомпанія МАУ в 2016 році отримала майже 400 мільйонів гривень чистого прибутку.
МАУ вперше за три роки отримала прибуток у сумі 400 млн гривень Фото: ufsa.com

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України в 2016 р отримала 387,88 млн гривень чистого прибутку, проти 504,92 млн гривень чистого збитку в 2015 р, - йдеться в річному звіті компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє Liga.net.

Чистий дохід МАУ в 2016 р склав 17,83 млрд гривень, збільшившись на 36%. Для порівняння: в 2015 р чистий дохід авіакомпанії зріс на 91% - до 13,13 млрд гривень.

Нагадаємо, Міжнародні авіалінії України запроваджують збір в розмірі 9 доларів при бронюванні через агентства, що працюють через глобальні системи Amadeus, Sabre, Travelport і Travelsky.

Зазначимо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ), яка заборгувала державі близько 300 млн грн по сплаті до авіаційного спецфонду, хоче укласти з Міністерством інфраструктури України мирову угоду.
 
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27 04 2017 21:57
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