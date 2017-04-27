CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіакомпанія МАУ в 2016 році отримала майже 400 мільйонів гривень чистого прибутку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МАУ вперше за три роки отримала прибуток у сумі 400 млн гривень
Дохід МАУ в 2016 р склав 17,83 млрд гривен
Фото: ufsa.com
Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України в 2016 р отримала 387,88 млн гривень чистого прибутку, проти 504,92 млн гривень чистого збитку в 2015 р, - йдеться в річному звіті компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє Liga.net.
Чистий дохід МАУ в 2016 р склав 17,83 млрд гривень, збільшившись на 36%. Для порівняння: в 2015 р чистий дохід авіакомпанії зріс на 91% - до 13,13 млрд гривень.
Нагадаємо, Міжнародні авіалінії України запроваджують збір в розмірі 9 доларів при бронюванні через агентства, що працюють через глобальні системи Amadeus, Sabre, Travelport і Travelsky.
Зазначимо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ), яка заборгувала державі близько 300 млн грн по сплаті до авіаційного спецфонду, хоче укласти з Міністерством інфраструктури України мирову угоду.
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