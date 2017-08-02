"Медики ПДМШ - справжня українська медицина!", - Наливайченко
У Авдіївці з 30 січня по 7 лютого медики здійснили більше 50 викликів із виїздом на місце надання допомоги. Оскільки у Авдіївці складна ситуація із медперсоналом, бригади ПДМШ допомагають як у екстрених ситуаціях, коли є поранені, так і відгукуються на звичайні виклики.
"Ми, медики-волонтери, які третій рік знаходяться на фронті, на відміну від держави, змогли за короткий термін відновити діяльність Авдіївської центральної лікарні, станції швидкої допомоги. Ми змусили поставити там генератор і буржуйку і постійно виїжджаємо на виїзди. У тому числі надали допомогу рятівнику, який вважався загиблим. В Авдіївці ворог домагається того, щоб місцеві жителі покинули місто. Залякують мирне населення, підриваючи снаряди поруч з об'єктами, де знаходиться багато людей", - розповів віце-президент ПДМШ Олександр Гагаєв.
Зараз у зоні загострення конфлікту працює дві бригади швидкої допомоги добровольчого шпиталю. Медики ПДМШ проходять 23-тю ротацію, і загалом надали допомогу 11 тисячам військових та цивільних, також підкреслив Наливайченко.
"Пишаюся медиками Першого Добровольчого Мобільного Шпиталю ім. Пирогова! Пишаюся нашим партнерством, співпрацею і дружбою! Наші герої працюють у Новотроїцькому, Мар’їнці, Авдіївці, Попасній, Станиці Луганській, - всюди, де є потреба в допомозі", - зауважив лідер Руху "Справедливість".
Нагадаємо, що Рух "Справедливість" вчергове відвіз українським захисникам санітарний модуль, який слугуватиме воїнам 30 Окремої механізованої бригади та медикам ПДМШ, які базуються у Волновасі. Відмінність саме цього модулю в тому, що тут облаштували куточок, де лікарі матимуть змогу провести медичний огляд та надати першу допомогу.
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