СПОРТ НОВИНИНападник російського Тосно українець Артем Мілевський почав виплачувати кредит розміром 1 мільйон гривень ПриватбанкуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мілевський почав виплачувати кредит Приватбанку
Артем Мілевський почав розраховуватися з боргами
Артем Мілевський. Фото: prosport.tsn.ua
Форвард взяв гроші кілька років тому під заставу свого автомобіля Феррарі, який пізніше він розбив в Туреччині.
Про це повідомляє канал Футбол 1.
З нового року Мілевський почав розраховуватися за кредитом. Зазначимо, що з липня 2016 року відбулося вже три судових засідання по цій справі, однак футболіст їх всі проігнорував.
Наступне засідання призначено на 3 лютого.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мілевський вимагає від Григорія Суркіса 1.4 млн доларів боргу по зарплаті за час гри в "Динамо".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 01 2017 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На гонці Формули-3 сталася страшна аварія, - ВІДЕО
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф
No articles
влажность:
давление:
ветер: