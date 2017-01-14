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Мілевський почав виплачувати кредит Приватбанку

Артем Мілевський почав розраховуватися з боргами
Нападник російського Тосно українець Артем Мілевський почав виплачувати кредит розміром 1 мільйон гривень Приватбанку
Мілевський почав виплачувати кредит Приватбанку Артем Мілевський. Фото: prosport.tsn.ua

Форвард взяв гроші кілька років тому під заставу свого автомобіля Феррарі, який пізніше він розбив в Туреччині.

Про це повідомляє канал Футбол 1.

З нового року Мілевський почав розраховуватися за кредитом. Зазначимо, що з липня 2016 року відбулося вже три судових засідання по цій справі, однак футболіст їх всі проігнорував.

Наступне засідання призначено на 3 лютого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мілевський вимагає від Григорія Суркіса 1.4 млн доларів боргу по зарплаті за час гри в "Динамо".

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14 01 2017 21:58
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